Россияне обстреляли Никопольщину, повреждено 20 домов, есть пострадавший

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

Сообщается, что обстрелам подверглись четыре общины - Красногригорьевская, Мировская, Марганецкая и Никопольская.

Резниченко рассказал, что за ночь по жилым кварталам Никополя было выпущено не менее 40 снарядов. В результате обстрелов пострадал мужчина 59 лет, сейчас он находится на лечении дома.

Глава ОВА сообщил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Также, обстрел вызвал три пожара, занялись квартира, машина и гараж, огонь спасатели ликвидировали.

Резниченко отметил, что в остальных общинах избиты частные дома и хозяйственные постройки, однако обошлось без пострадавших.

Ночью 19 ноября оккупанты били по трем общинам Никопольщины, населенные пункты обстреляли более 60 раз из "градов" и тяжелой артиллерии.

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