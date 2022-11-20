Россияне обстреляли Никопольщину, повреждено 20 домов, есть пострадавший
Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Сообщается, что обстрелам подверглись четыре общины - Красногригорьевская, Мировская, Марганецкая и Никопольская.
Резниченко рассказал, что за ночь по жилым кварталам Никополя было выпущено не менее 40 снарядов. В результате обстрелов пострадал мужчина 59 лет, сейчас он находится на лечении дома.
Глава ОВА сообщил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Также, обстрел вызвал три пожара, занялись квартира, машина и гараж, огонь спасатели ликвидировали.
Резниченко отметил, что в остальных общинах избиты частные дома и хозяйственные постройки, однако обошлось без пострадавших.
- Ночью 19 ноября оккупанты били по трем общинам Никопольщины, населенные пункты обстреляли более 60 раз из "градов" и тяжелой артиллерии.
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