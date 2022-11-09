Россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, но и сами понесли значительные потери

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Сегодня было громко. Скажем так, около семидесяти процентов из того, что вы услышали (касается жителей части прибрежных территорий) – это работа сил обороны, остальные тридцать – "прилеты" РСЗО оккупантов", – написал он.

Евтушенко также добавил, что среди россиян есть значительные потери: "У наших казаков хорошие результаты по наполнению зрительного зала товарища Кобзона. Впоследствии их объявят военные".

Он уточнил, что россияне нанесли повреждения на территориях Марганецкой и Красногригорьевской территориальных громад, а также били по городу Никополь. Масштаб разрушений уточняется. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали.

Россияне терроризировали Никопольщину и всю предыдущую ночь. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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