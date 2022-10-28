Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Оккупанты из тяжелой артиллерии и "градов" всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Люди не пострадали.

Однако в Никополе россияне повредили около десяти многоэтажных и частных домов. Также оборваны линии электропередачи.

В Красногригорьевские ОТГ оккупанты попали по дачным домам и электросети, оставив без света почти тысячу семей. Энергетики приступили к восстановительным работам.

В других районах Днепропетровщины ночью была воздушная тревога, однако обошлось без обстрелов. Сткном на 7:32 ситуация тоже спокойная.

Вечером 26 октября во время воздушной тревоги над Днепропетровской областью была уничтожена вражеская воздушная цель. Предварительно, ракету Х-59.

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