Россияне обстреляли Никопольщину из "градов": повреждены дома и электросети
Россияне в ночь на 28 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, повредили около 10 домов и электросети
Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Оккупанты из тяжелой артиллерии и "градов" всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Люди не пострадали.
Однако в Никополе россияне повредили около десяти многоэтажных и частных домов. Также оборваны линии электропередачи.
В Красногригорьевские ОТГ оккупанты попали по дачным домам и электросети, оставив без света почти тысячу семей. Энергетики приступили к восстановительным работам.
В других районах Днепропетровщины ночью была воздушная тревога, однако обошлось без обстрелов. Сткном на 7:32 ситуация тоже спокойная.
- Вечером 26 октября во время воздушной тревоги над Днепропетровской областью была уничтожена вражеская воздушная цель. Предварительно, ракету Х-59.
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