Россияне обстреляли Никопольщину, 4 человека пострадали

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сам Никополь враг атаковал дроном-камикадзе, именно здесь были ранены пострадавшие.

Кроме того, в городе повреждено админздание, там возник пожар, который спасатели уже обуздали. Изувечены 5 автомобилей.