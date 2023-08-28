Россияне обстреляли Никопольщину, 4 человека пострадали
В понедельник, 28 августа, враг обстрелял Марганецкую громаду на Никопольщине - четыре человека ранены
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сам Никополь враг атаковал дроном-камикадзе, именно здесь были ранены пострадавшие.
Кроме того, в городе повреждено админздание, там возник пожар, который спасатели уже обуздали. Изувечены 5 автомобилей.
- Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался взрыв в импровизированной казарме кадыровцев.
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