Россияне обстреляли Никополь: ранены дети 10 и 11 лет и четыре взрослых

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

Россияне обстреляли город Никополь, а также Марганецкую и Красногригорьевскую общины.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, все они из Никополя: 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, три женщины и мужчина. Взрослым – от 40 до 74 лет. Ранены в состоянии средней тяжести.

"В городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Изувечены 7 хозяйственных сооружений. Побиты 20 солнечных панелей. 4 линии электропередачи и 2 газопровода", - добавили в ОВА.

В остальных общинах, попавших под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Последствия атак еще уточняются.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.