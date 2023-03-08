Россияне обстреляли Никополь: ранены дети 10 и 11 лет и четыре взрослых
Никопольский район Днепропетровщины в среду, 8 марта, подвергся вражеским обстрелам из тяжелой артиллерии и "градов"
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.
Россияне обстреляли город Никополь, а также Марганецкую и Красногригорьевскую общины.
В результате обстрелов пострадали шесть человек, все они из Никополя: 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, три женщины и мужчина. Взрослым – от 40 до 74 лет. Ранены в состоянии средней тяжести.
"В городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Изувечены 7 хозяйственных сооружений. Побиты 20 солнечных панелей. 4 линии электропередачи и 2 газопровода", - добавили в ОВА.
В остальных общинах, попавших под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Последствия атак еще уточняются.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Утром 8 марта вражеские войска из тяжелой артиллерии обстреливали Марганецкую общину Днепропетровщины.
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