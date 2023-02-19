Россияне обстреляли Никополь: повреждены дома
В ночь на 19 февраля российская армия из артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию", - отметили в пресс-службе.
Так, от атаки повреждены два дома и частное предприятие и линия электропередачи.
По данным ОВА, люди не пострадали.
- Напомним, накануне россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов: большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.
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