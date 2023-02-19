Россияне обстреляли Никополь: повреждены дома

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию", - отметили в пресс-службе.

Так, от атаки повреждены два дома и частное предприятие и линия электропередачи.

По данным ОВА, люди не пострадали.