Россияне обстреляли Никополь, повреждены 2 объекта критической инфраструктуры

Об этом написал Николай Лукашук, глава Днепропетровской ОВА.

Лукашук сообщает, что враг в последние несколько дней активно атакует определенные инфраструктурные объекты, серьезно усложняя обеспечение горожан города водоснабжением.

"Они сознательно выбирают цели, направляя свои усилия на усиление гуманитарного кризиса. Никополь расположен всего в 10 км от врага через "пропавшее" водохранилище. А до Энергодара напрямую – 21 км", – объясняет он.

В результате обстрела повреждены 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, заборы, панели солнечной электростанции, газопровод и 2 линии электропередачи.