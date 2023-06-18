Россияне обстреляли Никополь, повреждены 2 объекта критической инфраструктуры
В воскресенье, 18 июня, россияне обстреляли Никополь, повреждены 2 объекта критической инфраструктуры, также повреждения получили гражданские объекты, обошлось без жертв
Об этом написал Николай Лукашук, глава Днепропетровской ОВА.
Лукашук сообщает, что враг в последние несколько дней активно атакует определенные инфраструктурные объекты, серьезно усложняя обеспечение горожан города водоснабжением.
"Они сознательно выбирают цели, направляя свои усилия на усиление гуманитарного кризиса. Никополь расположен всего в 10 км от врага через "пропавшее" водохранилище. А до Энергодара напрямую – 21 км", – объясняет он.
В результате обстрела повреждены 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, заборы, панели солнечной электростанции, газопровод и 2 линии электропередачи.
- Ночью 18 июня враг направил на Днепропетровщину два "шахеда", оба уничтожены силами ПвК "Восток".
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