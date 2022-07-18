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Россияне обстреляли Никополь, - ОВА

18 июля, 2022 понедельник
00:12
война с Россией Никополь

Вечером 17 июля армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов", - написал он.

Ранее, около 22:30, он предупреждал о возможном обстреле прибрежных территорий.

  • Президент Владимир Зеленский сказал , что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать.

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