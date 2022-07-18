Россияне обстреляли Никополь, - ОВА
Вечером 17 июля армия РФ обстреляла Никополь в Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов", - написал он.
Ранее, около 22:30, он предупреждал о возможном обстреле прибрежных территорий.
- Президент Владимир Зеленский сказал , что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать.
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