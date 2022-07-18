Россияне обстреляли Никополь, - ОВА

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов", - написал он.

Ранее, около 22:30, он предупреждал о возможном обстреле прибрежных территорий.

Президент Владимир Зеленский сказал , что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb