Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: ранен пожилой мужчина, повреждены дома и инфраструктура
В понедельник, 13 февраля, российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Днем враг снова нанес удар по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате обстрела получил ранение мужчина 1954 года рождения, ему оказана вся необходимая помощь", - написал Лукашук.
Кроме того, в результате обстрела повреждены здания двух частных предприятий, 3 частных жилых дома и хозяйственное сооружение, а также почти полдесятка автомобилей и линии электропередач.
- Накануне, 12 февраля, в результате российских артиллерийских обстрелов Никополя погибла 53-летняя женщина и получила осколочное ранение 87-летняя пенсионерка.
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