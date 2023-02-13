Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Днем враг снова нанес удар по Никополю из тяжелой артиллерии. В результате обстрела получил ранение мужчина 1954 года рождения, ему оказана вся необходимая помощь", - написал Лукашук.

Кроме того, в результате обстрела повреждены здания двух частных предприятий, 3 частных жилых дома и хозяйственное сооружение, а также почти полдесятка автомобилей и линии электропередач.