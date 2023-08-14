Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ночное затишье прервал обстрел. Оккупационная армия ударила по Никополю. Работала тяжелая артиллерия. Какой вред причинили снаряды агрессора, уточняется. Люди - целы", - написал Лысак.

Глава области добавил, что в других городах и общинах вражеских атак не зафиксировано.

Ранее в этот день Лысак написал, что ночь с 13 на 14 августа на Днепропетровщине прошла спокойно, обстрелы не были зафиксированы ни в одной из общин.

12 и 13 августа оккупанты также били по Никополю из тяжелой артиллерии.