Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
В понедельник, 14 августа, российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Ночное затишье прервал обстрел. Оккупационная армия ударила по Никополю. Работала тяжелая артиллерия. Какой вред причинили снаряды агрессора, уточняется. Люди - целы", - написал Лысак.
Глава области добавил, что в других городах и общинах вражеских атак не зафиксировано.
Ранее в этот день Лысак написал, что ночь с 13 на 14 августа на Днепропетровщине прошла спокойно, обстрелы не были зафиксированы ни в одной из общин.
12 и 13 августа оккупанты также били по Никополю из тяжелой артиллерии.
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