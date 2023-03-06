Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

"Сегодня под обстрелом снова был Никополь. Снаряды попали по домам местных жителей. Из-за атаки россиян в городе повреждены 3 частных дома и два хозяйственных сооружения. Изувечена и линия электропередачи", - написали в ОВА.

К счастью, обошлось без жертв: в результате обстрелов люди не пострадали.