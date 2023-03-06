Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
В результате обстрелов города Никополь на Днепропетровщине 6 марта были повреждены частные дома
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
"Сегодня под обстрелом снова был Никополь. Снаряды попали по домам местных жителей. Из-за атаки россиян в городе повреждены 3 частных дома и два хозяйственных сооружения. Изувечена и линия электропередачи", - написали в ОВА.
К счастью, обошлось без жертв: в результате обстрелов люди не пострадали.
- В понедельник, 6 марта, российская армия обстреляла поселок Казачья Лопань на Харьковщине, в результате чего был поврежден лицей, дома и газовые и электрокоммуникации
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