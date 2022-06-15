Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева в телеграмме .

Россияне били по общинам Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов. В частности, под обстрелами оказались Широковская, Березнеговатская, Шевченковская, Галицыновская и Прибужановская общины.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.

Пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

13 июня над Николаевщиной был сбит российский беспилотник.

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