Россияне обстреляли Николаевщину: за сутки ранены 19 человек
В течение 14 июня в Николаевской области россияне обстреляли ряд общин и ранили 19 мирных жителей
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева в телеграмме .
Россияне били по общинам Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов. В частности, под обстрелами оказались Широковская, Березнеговатская, Шевченковская, Галицыновская и Прибужановская общины.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.
Пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- 13 июня над Николаевщиной был сбит российский беспилотник.
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