Россияне обстреляли Николаевщину: за сутки погибли два человека, горели лесничество и поле
В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах
Об этом сообщила Николаевская ОВА в фейсбуке .
В ночь с 7 на 8 июня оккупанты снова обстреляли Николаев. Информацию уточняют.
В течение 7 июня они открывали огонь по Широковской общине, преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Днем россияне обстреляли Кобзарцы Снегиревской общины. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы. Выясняют информацию о пострадавших и повреждениях.
"Днем, 7 июня, были обстрелы с. Засилье Первомайской общины. В результате чего погибли два человека. Также днем, 7 июня, в результате обстрелов занялся пожар хвойной подстилки на территории Галициновского лесничества. Вечером попадание вражеских боеприпасов и их обломков повлекло за собой возгорание лесничества", - отметили в ОВА.
Также 7 июня в Лиманах Галицыновской общины в результате обстрелов занялось поле с урожаем. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- 4 июня россияне обстреляли Николаев и Николаевщину, в результате чего были повреждены дома, ранены 29 человек, погибли.
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