Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

Около 4:00 16 июля россияне в очередной раз накрыли огнем Николаев. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

Ориентировочно с 9:00 до 10:00 15 июля оккупанты обстреливали Первомайское. Они попали в объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения, лесополосы, канал, поля.

Также в 18:30 – 19:00 россияне обстреляли Лиманы. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электрогазоснабжения. оккупанты попали в два дома. По состоянию на вечер для большинства потребителей электроснабжение было возобновлено.

"Вчера, 15 июля, с 09:30 по 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждены - три. Двое раненых", - отметил Виталий Ким.

Кроме того, захватчики обстреляли Александровку и попали преимущественно по открытым территориям. Люди не пострадали, но в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.

Ориентировочно в 4:00 16 июля россияне били по Ингульской общине. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы деревень по линии фронта в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях выясняют.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ночью 16 июля русские войска нанесли удар по Николаеву.

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