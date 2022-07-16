Россияне обстреляли Николаевщину: ранены два человека, повреждены 12 домов
В Николаевской области 15 июля россияне ранили двух человек, обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
Около 4:00 16 июля россияне в очередной раз накрыли огнем Николаев. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
Ориентировочно с 9:00 до 10:00 15 июля оккупанты обстреливали Первомайское. Они попали в объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения, лесополосы, канал, поля.
Также в 18:30 – 19:00 россияне обстреляли Лиманы. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электрогазоснабжения. оккупанты попали в два дома. По состоянию на вечер для большинства потребителей электроснабжение было возобновлено.
"Вчера, 15 июля, с 09:30 по 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждены - три. Двое раненых", - отметил Виталий Ким.
Кроме того, захватчики обстреляли Александровку и попали преимущественно по открытым территориям. Люди не пострадали, но в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.
Ориентировочно в 4:00 16 июля россияне били по Ингульской общине. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Продолжаются обстрелы деревень по линии фронта в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях выясняют.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- Ночью 16 июля русские войска нанесли удар по Николаеву.
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