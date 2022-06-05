Россияне обстреляли Николаевщину: ранены 29 человек, есть погибшие
Россияне 4 июня обстреляли Николаев и Николаевщину, в результате чего были повреждены дома, ранены 29 человек, есть погибшие
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Баштанскому, Николаевскому районам и городам Николаев и Очаков. В частности, в Николаеве продолжились обстрелы жилых домов в одном из районов - есть погибшие и тяжелораненые. Обстрелы зафиксированы также в Березнеговатской, Широковской и Радсадовской общинах", - отметила она.
В течение 4 июня ранения получили 29 человек. Детей в их числе нет. Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 271 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 125 пострадавших получило помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.
- 5 июня экипажи двух украинских военных кораблей ВМС сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью.
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