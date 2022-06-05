Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Баштанскому, Николаевскому районам и городам Николаев и Очаков. В частности, в Николаеве продолжились обстрелы жилых домов в одном из районов - есть погибшие и тяжелораненые. Обстрелы зафиксированы также в Березнеговатской, Широковской и Радсадовской общинах", - отметила она.

В течение 4 июня ранения получили 29 человек. Детей в их числе нет. Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 271 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 125 пострадавших получило помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.

5 июня экипажи двух украинских военных кораблей ВМС сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb