Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Галицыновской, Ингульской, Широковской и других громадах. Повреждены здания частных предприятий, админздания и жилые дома", - отметила она.

Кроме того, оккупанты хаотично обстреливают жилые районы Николаева.

"В целом же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 23 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - подчеркнула она.

По состоянию на утро 3 июня в николаевских больницах находятся 260 человек, пострадавших от российских обстрелов. Также 36 украинцев получили помощь амбулаторно.

2 июня кафиры нанесли массированный ракетный удар по разрушенному мосту в Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb