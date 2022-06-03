Россияне обстреляли Николаевщину: ранены 23 человека и повреждены дома
В Николаевской области 3 июня россияне обстреляли дома, предприятия и админздания, ранены 23 человека
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Галицыновской, Ингульской, Широковской и других громадах. Повреждены здания частных предприятий, админздания и жилые дома", - отметила она.
Кроме того, оккупанты хаотично обстреливают жилые районы Николаева.
"В целом же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 23 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - подчеркнула она.
По состоянию на утро 3 июня в николаевских больницах находятся 260 человек, пострадавших от российских обстрелов. Также 36 украинцев получили помощь амбулаторно.
- 2 июня кафиры нанесли массированный ракетный удар по разрушенному мосту в Николаевской области.
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