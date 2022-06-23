Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграм.

"Вчера снова попали по жилым кварталам города Николаева. Повреждены по меньшей мере пять жилых домов", - отметила она.

Пострадали громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под вражеские обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Галицыновская и Первомайская громады.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула глава облсовета.

По словам Анны Замазеевой, раненых госпитализировали и оказывают им необходимую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 267 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 101 пострадавший получил помощь амбулаторно", - добавила она.

21 июня в Николаевской области россияне ранили 18 человек , есть погибшие, повреждены дома, школы, промышленные объекты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb