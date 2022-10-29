Россияне обстреляли Николаевщину: пострадали четыре человека, повреждены дома и электролиния
В Николаевской области 28 октября оккупанты ранили четырех гражданских, обстреляли пять домов и линию электропередачи
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в телеграме .
В 10:30 28 октября россияне обстреляли населенный пункт Галицыновской громады. В результате четыре человека получили ранения. Также оккупанты повредили линию электропередачи. Свет подключили в течение часа.
Также захватчики из минометов обстреливали портовую акваторию Очакова. Никто не пострадал.
В Баштанском районе оккупанты бьют по населенным пунктам на линии фронта в Березнеговатской ОТГ. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
Ориентировочно в 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 28 октября и в 05:30 29 октября россияне били по населенному пункту Широковской громады, в результате чего разрушены два дома, повреждены еще три (обломками выбило окна и задело крыши). Люди не пострадали.
В Первомайском и Вознесенском районах днем и ночью было относительно спокойно.
- В ночь на 28 октября россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего один человек получил ранения. Также разрушено админздание, повреждены новостройка и хлебопекарня.
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