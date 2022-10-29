Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в телеграме .

В 10:30 28 октября россияне обстреляли населенный пункт Галицыновской громады. В результате четыре человека получили ранения. Также оккупанты повредили линию электропередачи. Свет подключили в течение часа.

Также захватчики из минометов обстреливали портовую акваторию Очакова. Никто не пострадал.

В Баштанском районе оккупанты бьют по населенным пунктам на линии фронта в Березнеговатской ОТГ. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

Ориентировочно в 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 28 октября и в 05:30 29 октября россияне били по населенному пункту Широковской громады, в результате чего разрушены два дома, повреждены еще три (обломками выбило окна и задело крыши). Люди не пострадали.

В Первомайском и Вознесенском районах днем и ночью было относительно спокойно.

В ночь на 28 октября россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего один человек получил ранения. Также разрушено админздание, повреждены новостройка и хлебопекарня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb