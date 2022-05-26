Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме.

Больше всего кафиры обстреливают Николаевский и Баштанский районы, в частности Березнеговатскую и Широковскую общины. В результате уничтожены дома и повреждены по меньшей мере четыре социальных объекта.

"К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. В частности, на окраинах Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров - одна погибла на месте, другая - госпитализирована в больницу. Искренние соболезнования родным и близким. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 14 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - отметила Анна Замазеева.

Раненых госпитализировали и оказывают им помощь. По состоянию на утро 26 мая в николаевских больницах находятся 177 пострадавших в результате вторжения РФ в Украину.

23 мая на одной из дорог Николаевщины в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными телами людей: их оккупанты направили на заминированную дорогу, а затем расстреляли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb