Россияне обстреляли Николаевщину, горят поля пшеницы

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Снова обстрелы со стороны оккупантов, окопавшихся на херсонском направлении. Минимум 6 ракет по окрестностям города Баштанка. Горят поля пшеницы. Силы наших спасателей, аграриев и всех неравнодушных брошены на спасение урожая", - говорится в сообщении.

Утром 14 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал, что в результате российских обстрелов в городе Баштанка погиб один человек. Разрушены жилые дома. Оккупантов также обстреляли в Широковской громаде.

"Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми. Была повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждения устранены. Пострадавших нет", - сказал Ким.

Россияне также нанесли ракетный удар по Николаеву.

"По предварительной информации по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Сейчас известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - добавил. он.

6 июля в Херсонской области в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.

13 июля в Запорожье россияне уничтожили более 600 гектаров зерновых культур.

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