Россияне обстреляли Николаевщину, горят поля пшеницы
Российские военные, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонщины, нанесли удар шестью ракетами по Николаевщине. В результате обстрела загорелись поля пшеницы
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Снова обстрелы со стороны оккупантов, окопавшихся на херсонском направлении. Минимум 6 ракет по окрестностям города Баштанка. Горят поля пшеницы. Силы наших спасателей, аграриев и всех неравнодушных брошены на спасение урожая", - говорится в сообщении.
Утром 14 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким писал, что в результате российских обстрелов в городе Баштанка погиб один человек. Разрушены жилые дома. Оккупантов также обстреляли в Широковской громаде.
"Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми. Была повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждения устранены. Пострадавших нет", - сказал Ким.
Россияне также нанесли ракетный удар по Николаеву.
"По предварительной информации по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Сейчас известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - добавил. он.
- 6 июля в Херсонской области в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.
- 13 июля в Запорожье россияне уничтожили более 600 гектаров зерновых культур.
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