Россияне обстреляли Николаев: повреждена трамвайная сеть
Ночью 19 сентября оккупанты обстреляли Николаев, повреждено 300 метров контактной проволоки трамвайной сети
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграмме .
Ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже на месте аварии.
Также одна из ракет попала в частный дом. разрушено хозяйственное здание, в жилых домах выбиты окна и двери, изуродована кровля. Среди жителей пострадавших нет.
- В ночь с 15 на 16 сентября Россия обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными снарядами.
- 17 сентября россияне наносили удары по районам Николаевщины, в результате которых в нескольких населенных пунктах исчезли свет и вода.
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