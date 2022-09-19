Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграмме .

Ремонтная бригада "Николаевэлектротранса" уже на месте аварии.

Также одна из ракет попала в частный дом. разрушено хозяйственное здание, в жилых домах выбиты окна и двери, изуродована кровля. Среди жителей пострадавших нет.

В ночь с 15 на 16 сентября Россия обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными снарядами.

17 сентября россияне наносили удары по районам Николаевщины, в результате которых в нескольких населенных пунктах исчезли свет и вода.

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