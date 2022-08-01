Россияне обстреляли Николаев, - мэр
В ночь на 1 августа армия РФ атаковала Николаев. В нескольких районах города раздались взрывы
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности!", - сказал он.
- Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Погиб один человек, два человека получили ранения. Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов.
- Около 40 ракет ночью прилетели по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава облсовета.
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