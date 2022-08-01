Россияне обстреляли Николаев, - мэр

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Николаев снова под атакой. В разных районах городах прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности!", - сказал он.

Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Погиб один человек, два человека получили ранения. Россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов.

Около 40 ракет ночью прилетели по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава облсовета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb