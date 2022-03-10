Россияне обстреляли Нежин из "Урагана": двое погибших, восемь раненых

Об этом сообщил мэр города Александр Кодол.

"Сегодня в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы", - отметил он.

Вечером 10 марта 4 дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены 11 марта. В 17-й школе, 25-ом садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.



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