Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ривнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения", - написал глава области.

Рашисты совершили 94 артиллерийских обстрела, один ракетный, нанесли 4 авиационных удара, три из реактивной системы залпового огня и 10 с применением беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, жилые дома мирных жителей Запорожской области, а также имущество людей.

Кроме того, известно о повреждении складских помещений агропредприятия.