Россияне обстреляли не менее 20 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения
В воскресенье, 23 апреля, рашисты вели огонь по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате повреждены дома и помещения агропредприятия
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ривнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения", - написал глава области.
Рашисты совершили 94 артиллерийских обстрела, один ракетный, нанесли 4 авиационных удара, три из реактивной системы залпового огня и 10 с применением беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается, что зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, жилые дома мирных жителей Запорожской области, а также имущество людей.
Кроме того, известно о повреждении складских помещений агропредприятия.
- Вечером 21 апреля в Запорожской области сработала украинская ПВО – силы воздушного командования "Восток" во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожили четыре из пяти "шахедов" .
- Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил , что оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру прифронтовых громад Запорожья, в частности Гуляйполя и Орехова.
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