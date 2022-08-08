Россияне обстреляли населенные пункты Сумщины, один человек погиб
За последние сутки было зафиксировано более 130 прилетов по громадам Сумской области, есть погибшие
Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что за день оккупанты накрывали огнем Миропольскую, Середино-Будскую, Хотинскую, Краснопольскую, Шалыгинскую, Глуховскую, Эсманскую и Великописаревскую громады.
Всего задокументировано более 130-ти прилетов. По данным ОВА, оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии, а также из минометов. Кроме того, захватчики использовали и стрелковое оружие.
Сообщается, что в 11:20 войска РФ обстреляли из артиллерии окрестности населенных пунктов Шалыгинской громады. По словам Живицкого, в результате села Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.
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