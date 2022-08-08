Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что за день оккупанты накрывали огнем Миропольскую, Середино-Будскую, Хотинскую, Краснопольскую, Шалыгинскую, Глуховскую, Эсманскую и Великописаревскую громады.

Всего задокументировано более 130-ти прилетов. По данным ОВА, оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии, а также из минометов. Кроме того, захватчики использовали и стрелковое оружие.

Сообщается, что в 11:20 войска РФ обстреляли из артиллерии окрестности населенных пунктов Шалыгинской громады. По словам Живицкого, в результате села Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.

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