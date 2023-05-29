Россияне обстреляли населенные пункты Херсонщины: убит мирный житель
В понедельник, 29 мая, россияне обстреляли села Золотая Балка и Казацкое в Херсонской области, в результате чего погиб 61-летний мужчина
Об этом пишет Херсонская ОВА .
Мужчина погиб в собственном доме в поселке Казацкое Новокаховской общины.
В свою очередь по Золотой Балке было зафиксировано около 10 прилетов. Из-за попадания вражеских снарядов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
- На временно оккупированных территориях Херсонской области зафиксирован дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости.
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