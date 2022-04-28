Россияне обстреляли населенные пункты Черниговщины, - ОК "Север"

Об этом сообщает оперативное командование "Север"

"Сегодня, 28 апреля, около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 "приходов") и АСХа (10 "приходов")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговщины было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета.

"Призываем всех местных жителей быть сознательными и не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности! Не забывайте: война не завершена", - пишут военные.

Напомним, крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb