Россияне обстреляли населенные пункты Черниговщины, - ОК "Север"
Враг продолжает обстрелы Черниговского направления со стороны Российской Федерации
Об этом сообщает оперативное командование "Север"
"Сегодня, 28 апреля, около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 "приходов") и АСХа (10 "приходов")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал.
Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговщины было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета.
"Призываем всех местных жителей быть сознательными и не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности! Не забывайте: война не завершена", - пишут военные.
- Напомним, крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.
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