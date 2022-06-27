Россияне обстреляли на Луганщине помещение пограничного отряда, здания храмов и админсооружения

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах.

"В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не прекращают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает", - подчеркнул он.

Так, штурмовая авиация оккупанта 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. Сейчас в Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти – не все из них это смогли сделать самостоятельно.

По словам Гайдая, в Лисичанске очень много повреждений. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.

Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

"Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что есть, куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанская", - добавил глава ОВА.

Утром 27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, также продолжаются боевые действия в районе Волчоярки. При поддержке артиллерии россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга .

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