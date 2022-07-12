Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, захватчики обстреляли гору около 14:00.

"Пока известно об одном погибшем мужчине, еще около десяти человек ранены", - сообщает прокуратура.

Данные о пострадавших уточняются.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее командир харьковского спецподразделения "Азов" Константин Немичев сообщил, что Изюм остается самым трудным направлением на Харьковщине.

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