Россияне обстреляли мирных жителей Изюма, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще около десяти, - прокуратура
8 июля на Харьковщине российские оккупанты обстреляли мирных жителей Изюма, находившихся на горе Кременец
Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, захватчики обстреляли гору около 14:00.
"Пока известно об одном погибшем мужчине, еще около десяти человек ранены", - сообщает прокуратура.
Данные о пострадавших уточняются.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- Ранее командир харьковского спецподразделения "Азов" Константин Немичев сообщил, что Изюм остается самым трудным направлением на Харьковщине.
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