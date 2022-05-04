Россияне обстреляли Михайловку в Луганской области - погиб священник
В Луганской области оккупанты открыли огонь по Михайловке, в результате чего погиб священник из Свято-Ильинского мужского монастыря и храма святителя Феодосия Черниговского иеромонах Парфений
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в телеграмме.
"Вчера орки открыли огонь по селам близ Рубежного. В результате обломочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений", - сообщил он.
С конца февраля в Луганской области россияне повредили по меньшей мере 15 религиозных сооружений. Также получили ранения служители церквей.
- 4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.
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