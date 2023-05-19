Россияне обстреляли местность вблизи ЗАЭС, - МАГАТЭ
Утром 19 мая войска РФ нанесли удары из артиллерии по местности возле Энергодара, где проживает большинство работников ЗАЭС
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Присутствующая на ЗАЭС экспертная группа МАГАТЭ сообщила, что сама станция не пострадала, но близость обстрелов в очередной раз подчеркнула постоянную угрозу ядерной безопасности в то время, как усилились обсуждения предстоящих военных операций в регионе.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свою решимость обеспечить защиту ЗАЭС и сказал, что ведет интенсивные переговоры со всеми вовлеченными сторонами для достижения этой цели.
"Очень просто: не стрелять по заводу и не использовать завод как военную базу. Во всех интересах должно быть согласование ряда принципов защиты завода во время конфликта", - сказал он.
В заявлении отмечено, что количество персонала завода значительно сократилось с начала полномасштабной войны, когда персонал предприятия и их семьи сталкивались с тяжелейшими и стрессовыми условиями после оккупации.
- Российские военные в последние недели укрепляли оборонительные позиции на оккупированной Запорожской атомной электростанции в ожидании контрнаступления ВСУ.
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