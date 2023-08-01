Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что россияне совершили обстрел Херсона около 11:00. Врач местного медучреждения погиб, он получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, была травмирована медсестра. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Кроме того, повреждения получило здание больницы и автотранспорт.

"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры травмирована челюсть, ей оказывают медпомощь. Также в результате обстрелов повреждено отделение хирургии", - уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.