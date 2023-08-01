Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: погиб врач, ранена медсестра
Российская оккупационная армия во вторник, 1 августа, ударила по медучреждению в центре Херсона, в результате чего погиб врач и получила ранение медсестра
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что россияне совершили обстрел Херсона около 11:00. Врач местного медучреждения погиб, он получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, была травмирована медсестра. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.
Кроме того, повреждения получило здание больницы и автотранспорт.
"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры травмирована челюсть, ей оказывают медпомощь. Также в результате обстрелов повреждено отделение хирургии", - уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
- 31 июля утром российские террористы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате попадания двух ракет по зданию учебного заведения и многоэтажке погибли шесть человек. По состоянию на утро 1 августа пострадавших более 80 человек.
- В общей сложности, за сутки 31 июля российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего 14 человек погибли, 115 получили ранения.
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