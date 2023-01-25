Россияне обстреляли медучреждение и школу Херсона
24 января вражеские войска били по Херсону. В результате повреждены здания школы и медицинского учреждения
Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.
"Вчера орки снова обстреляли в Херсоне медицинские учреждения и школу. В школе находился пункт несокрушимости", - отметил он.
На момент обстрела там не было людей.
"Никаких военных целей. Просто "русский мир", просто терроризм и нескончаемый ряд военных преступлений", - добавил он.
- В Генштабе отмечали, что россияне минувших суток обстреляли населенные пункты Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
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