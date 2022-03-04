Россияне обстреляли Мархаловку в Киевской области: произошло возгорание более 8 домов, погибли 5 человек

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.



Российская атака на Мархаловку произошла около 15:24 4 марта. В Фастовском районе Киевщины в результате обстрела произошло возгорание более 8 частных жилых домов.



Подразделения ГСЧС сумели эвакуировать 2 детей из-под завалов, но 3 погибли. Общее количество умерших – 5. Еще одна женщина возможно находится под завалами.



Спасательные работы продолжаются, привлечены 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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