Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня агрессор уже дважды ударил по Марганцу из тяжелой артиллерии. От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины - 52 и 60 лет", - написал он и отметил, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Чиновник отметил, что в результате атаки также повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередачи, газопровод и водопровод.