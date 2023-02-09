Россияне обстреляли Марганец на Днепропетровщине: пострадали две женщины и 12-летняя девочка
Днем 9 февраля российские оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области. Среди пострадавших в результате атаки – 12-летняя девочка
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Сегодня агрессор уже дважды ударил по Марганцу из тяжелой артиллерии. От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины - 52 и 60 лет", - написал он и отметил, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
Чиновник отметил, что в результате атаки также повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередачи, газопровод и водопровод.
- В ночь на 9 февраля оккупанты обстреляли Никополь, в результате чего погиб мужчина.
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