Россияне обстреляли Малую Токмачку на Запорожье: сгорел сельсовет, ранен человек
На Запорожье россияне обстреляли Малую Токмачку, в результате чего сгорело здание сельсовета и один человек получил ожоги
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области в результате вражеской атаки сгорел сельский совет", - отметили в администрации.
Одна женщина получила ожоги рук.
- 11 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что за последние недели украинские военные отодвинули линию фронта на 5–7 км от Запорожья.
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