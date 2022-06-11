Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области в результате вражеской атаки сгорел сельский совет", - отметили в администрации.

Одна женщина получила ожоги рук.

11 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что за последние недели украинские военные отодвинули линию фронта на 5–7 км от Запорожья.

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