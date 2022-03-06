Россияне обстреляли людей во время эвакуации. Погибли 8 мирных жителей, - мэр Ирпеня

Об этом мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил в видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Сегодня была эвакуация через Романовку автобусами, и российские захватчики обстреляли мирных жителей. Погибла семья, попал снаряд, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли. В общей сложности восемь человек погибли при сегодняшних обстрелах, мирных людей".

Мэр города сообщил, что часть Ирпеня захватили российские кафиры, но другая часть сопротивляется.

"Ирпень воюет, Ирпень не сдался. Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции. Это официальная информация", - сказал он.

Маркушин сообщил, что в понедельник в 10:00 также будет проходить эвакуация жителей Ирпеня автобусами от Романовки.

Напомним, в воскресенье российские войска обстреляли из минометов жителей Ирпеня, пытавшихся эвакуироваться, погибла семья.

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