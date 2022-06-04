Россияне обстреляли Луганщину: за сутки погибли три человека, в том числе ребенок, есть ранены
В Луганской области 3 июня россияне убили 3 человека, в том числе ребенка, ранили гражданских и повредили по меньшей мере 33 дома
Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграмме .
"В городе Горное 3 июня от обстрелов российской армией погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного", - отметил он.
Также есть раненые в Северодонецке, где кафиры терпят потери, но продолжают штурмовать город. Они пытались отрезать населенный пункт, обстреляв мост. Кроме того, российский снаряд попал в одну из уцелевших квартир, где находились отец и сын. Они не пострадали, их эвакуировали из Северодонецка.
"За сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном - восемь домов, в Новоивановке - семь, во Врубовке - шесть. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино", - отметил Сергей Гайдай.
На улицах Северодонецка продолжаются бои. Россияне усилились за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. они наступали в направлении Устиновки, но безуспешно.
"За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожен один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА "Элерон" и два БПЛ типа "Орлан-10"", – добавил глава ОВА.
- 4 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка в Луганской области и перебросили в городе резервы.
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