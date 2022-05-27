Россияне обстреляли Луганщину: повреждено около 50 домов и отделения полиции, погибли пять человек
В Луганской области 26 мая россияне прорвались в Северодонецк, повредили около 50 домов, отделения полиции и убили 5 гражданских
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
В течение суток оккупанты пытались прорваться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали украинские позиции в районе Устиновки.
"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса была тишина. Россияне стряпают по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все - в старых районах города. Двое из них - одновременно, у одной многоэтажки", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Россияне повредили в Северодонецке еще 11 многоквартирных и один частный дом. В результате артиллерийских обстрелов Лисичанска 25 мая разрушения получили 19 объектов. Кроме того, 26 мая русские открыли огонь по отделению полиции в городе. Пострадавших нет.
"Еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горном в течение последней недели", - отметил глава ОВА.
В течение 26 мая уничтожено 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Почковом, три – в Николаевке.
"За прошедшее отбито двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями ПВО сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БПЛА типа "Орлан-10", – добавил Сергей Гайдай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.69
Покупка 34.69Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.44Продажа 38.19
- Актуальное
- Важное