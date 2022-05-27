Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

В течение суток оккупанты пытались прорваться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали украинские позиции в районе Устиновки.

"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса была тишина. Россияне стряпают по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все - в старых районах города. Двое из них - одновременно, у одной многоэтажки", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Россияне повредили в Северодонецке еще 11 многоквартирных и один частный дом. В результате артиллерийских обстрелов Лисичанска 25 мая разрушения получили 19 объектов. Кроме того, 26 мая русские открыли огонь по отделению полиции в городе. Пострадавших нет.

"Еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горном в течение последней недели", - отметил глава ОВА.

В течение 26 мая уничтожено 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Почковом, три – в Николаевке.

"За прошедшее отбито двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями ПВО сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БПЛА типа "Орлан-10", – добавил Сергей Гайдай.

Трасса "Лисичанск - Бахмут" находится под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно.

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