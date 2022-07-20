Россияне обстреляли Луганщину минометами, артиллерией и авиацией: повреждены дома
На границе Луганщины и Донетчины 19 июля россияне артиллерией, авиацией и "градами" обстреляли дома, где остались люди
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
Вечером 19 июля россияне открыли огонь из реактивной артиллерии. После 22:00 они несколько раз обстреляли Белогоровку из "градов".
"Враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, чтобы именно те погибали в битве за несколько километров территории нашей области. Они и получают то, что заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотный артиллерийский и ракетный" давление, наши Вооруженные силы удерживают свои позиции", - отметил глава ОВА.
Оккупанты нацелены на штурм Бахмута и устраивают террор в городах и селах, расположенных на подступах к нему.
"На границе областей (Донецкой и Луганской, - ред.) за минувшие сутки россиянам нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две - при поддержке реактивной. В частности, серьезно пострадало Верхнекаменное - по оставшихся домах людей россияне попадали и из артиллерии, и из "градов", и даже применяли авиацию", - подчеркнул Сергей Гайдай.
ВСУ остановили враждебное наступление вблизи Белогоровки. На этом и другом направлениях россияне несут существенные потери.
В оккупированных городах захватчики обещали наскоро восстановить критическую инфораструктуру. В частности, собирались подать газоснабжение в течение недели. На самом деле у россиян есть проблема не только с ремонтом, но и с подвозом воды - и питьевой, и технической.
"Даже когда Северодонецк остался без электроснабжения, мы пользовались законсервированными ранее скважинами, по несколько десятков тонн технической воды в день подвозили сотрудники ГСЧС, питьевую воду накапливали в специально закупленных резервуарах. Мы помогали людям вовсю. А россияне - только обещания на камеру. Представьте, люди "В жару до сих пор не обеспечены водой! Оккупационные власти не в состоянии. Только "планируют наладить" подвоз", - отметил глава ОВА.
- 18 июля оккупанты в Луганской области пытались вести штурм в четырех направлениях, но наступление не удалось .
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