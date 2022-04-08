Россияне обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" в порту Мариуполя: убит человек, еще несколько ранены
В торговом порту Мариуполя оккупанты обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем, убив одного человека и ранив еще несколько человек
Об этом сообщил полк "Азов" .
"Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж", - отметили военные.
В результате обстрела один человек погиб, еще несколько получили ранения.
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