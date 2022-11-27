Россияне обстреляли Курахово в Донецкой области, два человека погибли

Об этом в телеграме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко информирует: войска РФ обстреляли город Курахово из артиллерии. Из-за атаки оккупантов повреждены 4 дома, два человека погибли, один получил ранения.

"Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским. Не оставайтесь на Донетчине – вы подвергаете риску собственную жизнь!" – пишет глава ОВА.

Напомним, в течение суток 27 ноября россияне снова обстреляли Донетчину: в Авдеевке ранен человек и поврежден дом, в Лимане повреждены два дома, один уничтожен

Британская разведка сообщила , что российские оккупанты пытаются совершить оперативный прорыв в районе Угледара и Павловки, чтобы начать большое наступление на севере Донетчины.

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