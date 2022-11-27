Россияне обстреляли Курахово в Донецкой области, два человека погибли
Из-за вражеских обстрелов Донетчины под огнем оказались 4 жилых дома. Известно о двух погибших, еще один человек получил ранения
Об этом в телеграме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кириленко информирует: войска РФ обстреляли город Курахово из артиллерии. Из-за атаки оккупантов повреждены 4 дома, два человека погибли, один получил ранения.
"Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь – россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским. Не оставайтесь на Донетчине – вы подвергаете риску собственную жизнь!" – пишет глава ОВА.
- Напомним, в течение суток 27 ноября россияне снова обстреляли Донетчину: в Авдеевке ранен человек и поврежден дом, в Лимане повреждены два дома, один уничтожен
- Британская разведка сообщила , что российские оккупанты пытаются совершить оперативный прорыв в районе Угледара и Павловки, чтобы начать большое наступление на севере Донетчины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное