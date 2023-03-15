Россияне обстреляли Курахово в Донецкой области. Более 1000 абонентов остались без электроэнергии
Вечером, 14 марта, российские террористы обстреляли населенный пункт Курахово в Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером - по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция - более 1000 абонентов оказались без света", - пишет Кириленко.
В ОВА подчеркнули, что электроснабжение будет возобновлено, как только позволит ситуация с безопасностью.
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