Россияне обстреляли Курахово в Донецкой области. Более 1000 абонентов остались без электроэнергии

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером - по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция - более 1000 абонентов оказались без света", - пишет Кириленко.

В ОВА подчеркнули, что электроснабжение будет возобновлено, как только позволит ситуация с безопасностью.