Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сегодня днем россияне попали в жилой квартал - повреждены 5-этажка, 2-этажка и 3 частных дома", - написал он.

Также в результате обстрела ранен один мирный житель.

Глава ОВА добавил, что Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов: россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских.

29 января в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области погиб мирный житель прифронтового города, еще один ранен во Часовом Яру

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