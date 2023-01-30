Россияне обстреляли Курахово на Донбассе, ранен человек
Днем 30 января россияне попали в жилой квартал в городе Курахово в Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Сегодня днем россияне попали в жилой квартал - повреждены 5-этажка, 2-этажка и 3 частных дома", - написал он.
Также в результате обстрела ранен один мирный житель.
Глава ОВА добавил, что Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов: россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских.
- 29 января в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области погиб мирный житель прифронтового города, еще один ранен во Часовом Яру
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