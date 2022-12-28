Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что около 11:30 утра вражеский снаряд попал в жилой многоэтажный дом в селе Кившаровка. Одна из квартир испытала значительные разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет.

28 декабря в лесу Харьковской области двое мирных жителей взорвались на взрывном устройстве.