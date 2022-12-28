Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области: поврежден многоквартирный дом
В среду, 28 декабря, российская армия нанесла удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего был поврежден многоквартирный дом
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что около 11:30 утра вражеский снаряд попал в жилой многоэтажный дом в селе Кившаровка. Одна из квартир испытала значительные разрушения. По предварительной информации, пострадавших нет.
- 28 декабря в лесу Харьковской области двое мирных жителей взорвались на взрывном устройстве.
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