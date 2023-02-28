Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области - погиб 63-летний мужчина
Российские оккупанты утром 28 февраля обстреляли город Купянск Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 лет", - написал он в телеграмме.
По словам Синегубова, остается высокой опасность повторных обстрелов города и области, потому жителей просят не игнорировать сигналы тревоги.
- Во вторник, 28 февраля, российская армия нанесла удар по Херсону, в результате чего один человек ранен, еще один погиб
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.59
Покупка 38.59Продажа 39.44
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное