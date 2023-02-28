Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области - погиб 63-летний мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 лет", - написал он в телеграмме.

По словам Синегубова, остается высокой опасность повторных обстрелов города и области, потому жителей просят не игнорировать сигналы тревоги.