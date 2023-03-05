Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.

Председатель ОВА подчеркнул, что россияне в дальнейшем обстреливают пограничники Харьковщины: под огнем оказались города и села Чугуевского и Купянского районов.

Утром оккупанты нанесли удары по Купянску: поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошло возгорание.

"Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом", - утвердил Олег Синегубов.