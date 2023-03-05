Россияне обстреляли Купянск: разрушены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, погиб мужчина
За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский район, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.
Председатель ОВА подчеркнул, что россияне в дальнейшем обстреливают пограничники Харьковщины: под огнем оказались города и села Чугуевского и Купянского районов.
Утром оккупанты нанесли удары по Купянску: поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошло возгорание.
"Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом", - утвердил Олег Синегубов.
- Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты 78 раз атаковали Херсонщину из разных видов оружия, от атак повреждено госпредприятие и дома, есть погибший и трое раненых.
- Согласно утреннему сведению Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
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