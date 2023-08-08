Россияне обстреляли Купянск: ранен 14-летний парень
Днем 8 августа российская оккупационная армия ударила по Купянску Харьковской области, в результате чего получил ранение 14-летний парень
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - написал он.
Синегубов призвал жителей Купянского общества быть максимально осторожными и находиться в укрытиях после объявления воздушной тревоги.
- В июле из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.89
Покупка 36.89Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное