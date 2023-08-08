Россияне обстреляли Купянск: ранен 14-летний парень

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь", - написал он.

Синегубов призвал жителей Купянского общества быть максимально осторожными и находиться в укрытиях после объявления воздушной тревоги.