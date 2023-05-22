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Россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: ранены две женщины

22 мая, 2023 понедельник
12:50
Война с Россией

Российская оккупационная армия днем 22 мая обстреляла Купянск Харьковской области, в результате чего получили ранения две женщины

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, ранения получили две женщины - 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал он.

"В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура", - добавил чиновник.

Синегубов отметил, что на месте работают экстренные службы.

  • В течение 21 мая российские войска по артиллерии, минометам и ракетному вооружению обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
Новости
Украина
Харковщина
Олег Синегубов
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