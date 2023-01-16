Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в результате утренних обстрелов Купянское ранение получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте. Также повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты также подвергали обстрелам из артиллерии, минометов и танков другие районы области.

"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки", - написал глава ОВА.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 116 080 военных, 3118 танков и 6204 боевых бронемашины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb