Россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: поврежден многоквартирный дом, есть раненые
Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, в результате утренних обстрелов Купянское ранение получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте. Также повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.
По словам Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты также подвергали обстрелам из артиллерии, минометов и танков другие районы области.
"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки", - написал глава ОВА.
- За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 116 080 военных, 3118 танков и 6204 боевых бронемашины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 42.05Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное